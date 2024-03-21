"جهان ملك خاتون".. من هي سيدة الغزل الفارسي؟

وفي عهد أبو إسحاق، كانت شيراز "جنة الشعراء" وكان الشعراء مثل خاجاوي كرماني، وحافظ يترددون على بلاطه، وشجع الشيخ أبو إسحاق جهان ملك على كتابة الشعر، وتزوجت من أمين الدين جهرمي نديم الشيخ أبو إسحاق بين 744-747 هـ.

وعندما تم الاستيلاء على شيراز، العام 754 هـ، على أيدي الأمير مبارز الدين مظفري، فرَّ الشيخ أبو إسحاق إلى أصفهان، ولكن تم القبض عليه على الفور وشُنق في ساحة سعادت في شيراز.

وبعد مقتل الشيخ أبو إسحاق، بدأت فترة صعبة على جهان ملك خاتون، لكنها بقيت لفترة في شيراز، وانتقلت بعد ذلك إلى محافظة كرمنشاه غرب إيران، وقد سخرت في إحدى قصائدها من الأمير مظفري.

المخطوطات

وقالت الكتب التاريخية الإيرانية، إن المخطوطات الشعرية التي عُثر عليها للراحلة "جهان ملك خاتون" بلغت أكثر من 14 ألف بيت شعري.

وهناك نسخة أخرى من ديوان جهان، متوافرة في المكتبة الوطنية بباريس (مخطوطة الملحق الفارسي 763؛ رقم 1581) تحتوي على مجموعة مختارة من قصائدها، وهي مجمّعة مع نفس العدد من الأبيات لشاعر آخر (ربما شاعرة) بعنوان "بدون عنوان".

أما النسخة الثانية الكاملة نسبيًا من ديوان جهان فهي حوالي 5000 بيت وهي محفوظة في مكتبة قصر توبكابي في إسطنبول، وتاريخ هذه النسخة هو 840 هجرية، أي بعد وفاتها بأربعة أو خمسة عقود.

والنسخة الرابعة المتوافرة بها 500 بيت وتاريخ نسخها بتاريخ 1027 هجرية، وهي محفوظة بمكتبة جامعة كامبريدج.