تشيلي.. راهبة ثمانينية تترك حقيبة فيها عظام صديقتها بالشارع

وأثار اكتشاف العظام في الحقيبة الإثنين، حالة ذعر في مدينة يسودها قلق متزايد بشأن زيادة معدلات الجريمة.

وما زاد من الريبة في الموضوع، نشر مقطع فيديو يُظهر راهبة قرب مكان العثور على الحقيبة.

في نهاية المطاف، تبيّن عدم حصول جريمة، بل "اتفاق" بين صديقتين لمرافقة بعضهما البعض بعد الموت، بحسب أقوال أدلت بها للشرطة راهبة تبلغ 80 عامًا، لم يُكشف عن هويتها.

وتقول الشرطة إن الرفات يعود لراهبة تبلغ 58 عامًا توفيت قبل حوالي عام، على ما يبدو بسبب المرض.

وقال المدعي العام المسؤول عن القضية فرانسيسكو لاناس "بحسب النتائج الأولية، لم تظهر على الجثة إصابات منسوبة إلى أطراف ثالثة".

وبحسب المعلومات الواردة، خططت الراهبة البالغة 80 عامًا لترك الحقيبة التي تحتوي على العظام في الشارع أثناء زيارتها لإحدى قريباتها، لتدفن بعدها صديقتها.

وأوضح لاناس "في مواجهة احتمال اكتشاف هذه الحقيبة التي تحوي جثة صديقتها، قررت تركها في الشارع. وهذا هو التفسير المنطقي الوحيد لدينا".

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، كانت المرأتان راهبتين علمانيتين.