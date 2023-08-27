إطلاق عمليات البحث عن "وحش" بحيرة لوخ نيس في اسكتلندا



أساطير متوارثة عبر الأجيال

ويتم تناقل روايات عن وجود وحش في بحيرة لوخ نيس منذ العصور القديمة، إذ إنّ المنحوتات الحجرية التي صنعها البيكتيون الذين عاشوا في المنطقة آنذاك (منذ أواخر العصر الحديدي حتى العصور الوسطى المبكرة) تصور وحشاً غامضاً بزعانف.

ويعود أول سجل مكتوب للمخلوق إلى عام 565 ميلادي، في سيرة الراهب الأيرلندي القديس كولومبا، مبشر اسكتلندا في القرن السادس، الذي قال فيها إنه أمر الوحش بالتراجع.

وجرى الإبلاغ عن أول رؤية حديثة لنيسي في إحدى الصحف المحلية في أيار/مايو 1933. وأفادت الرواية أن رجل أعمال محلياً وزوجته كانا يتنقلان بسيارتهما على طول البحيرة عندما أذهلتهما "موجة ضخمة" في مياه البحيرة.

في كانون الأول/ديسمبر 1933، استعانت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بصياد مخضرم من جنوب إفريقيا، مارمادوك ويذريل، لتحديد مكان المخلوق. وهو وجد آثار أقدام كبيرة قال إنها تعود لحيوان يبلغ طوله حوالى ستة أمتار.

لكنّ علماء من متحف التاريخ الطبيعي أوضحوا في وقت لاحق أن الآثار خُلّفت باستخدام حاملة مظلات أو مخلب زائف لفرس النهر.

وفي عام 1934، التقط الطبيب الإنكليزي روبرت ويلسون ما أصبح يعرف باسم "صورة الجرّاح"، وهي صورة تبدو أنها تصوّر رأس الوحش "نيسي" ورقبته الطويلة خارجة من الماء.

الصورة التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل" زائفة، لكنها منحت وحش بحيرة لوخ نيس شهرة عالمية.

وبحسب مركز بحيرة لوخ نيس، سُجلت رسميا أكثر من 1100 عملية رصد حتى الآن للوحش "نيسي" الذي يساهم بملايين الجنيهات الاسترلينية في الاقتصاد الاسكتلندي كل عام من خلال السياحة.