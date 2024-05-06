الشرطة المصرية تلقي القبض مطرب المهرجانات عصام صاصا

ألقت قوات الأمن المصرية القبض على مطرب المهرجانات الشهير عصام صاصا، بعد الاشتباه بتورطه في حادث دهس، وقد اقتادته المباحث إلى قسم الشرطة للتحقيق معه.

وفي التفاصيل، التي أورتدها مواقع مصرية محلية، تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من مستشفى الهرم يفيد بوصول مصاب، إثر حادث دهس على الطريق الدائري، لتنتقل قوة أمنية من قسم شرطة الأهرام إلى مكان البلاغ، ليتبين أن عصام صاصا، هو من دهس المصاب.

وكشف مدير أعمال عصام صاصا، الذي كان موجودا مع مغني المهرجانات أثناء الحادث، لوسائل إعلام محلية تفاصيل الحادث، قائلا إنه وخلال سيرهما على الطريق الدائري تفاجآ بحادث سير، وعند وقوفهما للاطمئنان على المصاب، ظن الناس أنهما من دهسا المصاب، ليتم القبض على صاصا ونقله إلى قسم الشرطة، حيث يخضع للتحقيقات الآن.

ونُقل المصاب إلى مستشفى الهرم، حيث تبين من المعاينة الأولية وجود كسور ورضوض بأماكن متفرقة في جسده، ويتلقى حاليا العلاج والرعاية اللازمة.

ومن المقرر أن يظل عصام صاصا في القسم إلى أن يتم استجواب المصاب، والتأكد إن كان صاصا هو من دهسه أم لا.