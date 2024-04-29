42 قتيلا إثر انهيار سد وسط كينيا (فيديو)

أفادت الشرطة الكينية أن ما لا يقل عن 42 شخصا لقوا حتفهم في فيضانات في منطقة ماي ماهيو في وسط كينيا، بعد انهيار سد في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين، وأن عدد القتلى قد يرتفع.

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، أعلن الصليب الأحمر الكيني أنه نقل عدة أشخاص إلى منشأة صحية في ماي ماهيو بعد فيضانات مفاجئة.

ووفق وكالة "رويترز"، فقد ارتفع بذلك عدد ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات في كينيا منذ الشهر الماضي إلى نحو 140 شخصا.