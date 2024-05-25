"القاضي الرحيم".. الأمريكي الشهير فرانك كابريو يهزم السرطان (فيديو)

أعلن القاضي الأمريكي الشهير فرانك كابريو، المعروف بـ"القاضي الرحيم"، انتهاء رحلة علاجه من مرض سرطان البنكرياس، بعد أن تم تشخيصه بالمرض في شهر كانون الأول/ديسمبر من عام 2023.

وقال في فيديو عبر صفحته الرسمية على تطبيق "إنستغرام"، "في آخر يوم لي من العلاج الإشعاعي، أنا في طريقي إلى ملاقاة أيام سعيدة".

وظهر القاضي في الفيديو مع أفراد من عائلته إلى جانب الطاقم الطبي في "Miami Cancer Institute"، وهو يغني: "الأيام السعيدة هنا مرة أخرى".