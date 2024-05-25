"القاضي الرحيم".. الأمريكي الشهير فرانك كابريو يهزم السرطان (فيديو)
أعلن القاضي الأمريكي الشهير فرانك كابريو، المعروف بـ"القاضي الرحيم"، انتهاء رحلة علاجه من مرض سرطان البنكرياس، بعد أن تم تشخيصه بالمرض في شهر كانون الأول/ديسمبر من عام 2023.
وقال في فيديو عبر صفحته الرسمية على تطبيق "إنستغرام"، "في آخر يوم لي من العلاج الإشعاعي، أنا في طريقي إلى ملاقاة أيام سعيدة".
وظهر القاضي في الفيديو مع أفراد من عائلته إلى جانب الطاقم الطبي في "Miami Cancer Institute"، وهو يغني: "الأيام السعيدة هنا مرة أخرى".
وفرانك كابريو، هو قاض ومحام أمريكي ولد عام 1936، وعمل كرئيس قضاة محكمة بلدية بروفيدنس، في ولاية رود آيلاند بالولايات المتحدة الأمريكية منذُ عام 1985.
وشغل "القاضي الرحيم" منصب رئيس مجلس محافظي رود آيلاند للتعليم العالي لمدة 10 سنوات، لكنه اكتسب في السنوات الأخيرة شهرة عالمية بعد ظهوره في البرنامج التلفزيوني "Caught in Providence"، الذي ينتجه شقيقه جو كابريو، والذي تم ترشيحه لجائزة "داي تايم إيمي" عام 2021.
وزادت شهرة القاضي، الذي تميزت محاكماته بالرأفة والرحمة، مع انتشار مقاطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يبدي الكثير من المرونة والتسامح حيال المتهمين.
وأعلن في شهر كانون الثاني/يناير الماضي اعتزاله بعد 40 عامًا من الخدمة.