تبرع بقيمة مليار دولار يصدم طلبة إحدى الكليّات الأمريكية (فيديو)

أعلنت روث غوتسمان رئيسة مجلس أمناء كلية "ألبرت أينشتاين" للطب بالولايات المتحدة، أن الدراسة ستكون في الكلية "مجانية"، بعد تبرع بقيمة مليار دولار تلقته الكلية، مؤخراً.

وقالت غوتسمان في كلمة لطلبتها: "أنا سعيدة لإخباركم أنه ابتداء من أغسطس هذه السنة كلية ألبرت أينشتاين للطب ستصبح بلا رسوم"، وهو ما أحدث انفجاراً من السعادة بين الطلبة في القاعة.

ومنحت غوتسمان تبرعاً بقيمة مليار دولار للكلية التي مقرها برونكس في مدينة نيويورك الأمريكية، وهو ما فجر موجة من المشاعر الإنسانية خاصة وأن التبرع الهائل ذهب لأفقر منطقة في المدينة.

وجاء التبرع المذهل، الذي أسال دموع الفرح في عيون الطلبة، مع تعليمات بتغطية الرسوم الدراسة لجميع الطلبة في المستقبل.

وأصبحت روث غوتسمان، التي تبلغ من العمر 93 عاماً، الآن، واحدة من أكبر المتبرعات لمؤسسة تعليمية في أمريكا، وكانت أستاذة سابقة في الكلية حيث درّست الطلبة "صعوبات التعلم".

ولمن يسأل عن سر مصدر تبرعها، فإن الإجابة هي أنها حصلت على ثروتها من زوجها الملياردير الراحل ديفيد غوتسمان قطب الاستثمار، الذي توفي عن عمر ناهز 96 عامًا.