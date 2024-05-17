أبرز خيوط لغز اختطاف الجزائري بن عمران عمر

تقاطعت شهادات أهل الضحية مع رأي رجل دين حول دور الشعوذة والطقوس السحرية مع احتمال حدوث عملية "غسيل دماغ" ضمن محاولة ربط خيوط لغز اختطاف الشاب الجزائري بن عمران عمر لأكثر من 30 عاماً.

وتأتي تلك التقاطعات في الوقت الذي يترقب فيه أهالي الضحية وعموم الجزائريين استكمال التحقيقات لكشف الأسباب التي جعلت هذا الشخص ضحية تلك الجريمة المروعة.

ويواصل جهاز الدرك الجزائري منذ الثلاثاء الماضي تطويق منزل الجاني ببلدة "القديد" بولاية "الجلفة" في محاولة لمعرفة أسباب احتجازه الشاب بن عمران منذ أبريل 1996.

وأكد أحمد وهو ابن عم الضحية، في حديث لـ"ارم نيوز"، أن حادثة اختفاء قريبه حين كان بعمر 18 عاماً أثارت حيرتهم بعدما بحث الأهل عنه خارج الولاية لسنوات دون جدوى.

وخلص الأهل إلى أن الواقعة قد تكون تكون مشابهة لحالات أخرى تغيب أصحابها نتيجة التدهور الأمني، في تلك الفترة، وفي عام 2006 عرضت حالته على برنامج تلفزيوني شهير للمساهمة في العثور عليه.