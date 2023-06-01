قلادة من الذهب بأسنان قرش منقرض في حطام "تيتانيك"

تمكن مسح جديد على السفينة المنكوبة "تيتانيك"، والتي غرقت قبل 111 عامًا، مخلفة 1517 قتيلًا على الأقل، من اكتشاف كنوز منسية.

وتم الكشف عن قلادة ذهب مصنوعة من أسنان سمكة قرش "ميغالودون"، وذلك في صور جديدة تم نشرها من حطام السفينة.

ووثق مقطع مصور، القطعة الأثرية المذهلة، الصيف الماضي، من قبل شركة "ماجلان"، والتي تشرف مع شركة "أتلانتيك" على عمليات المسح.

وبحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، جاء الاكتشاف عقب تصوير عدة لقطات في محاولة لالتقاط أول عمليات مسح رقمية لحطام السفينة.

ورغم ذلك، لم يتم التعرف على الأشياء الأخرى المحيطة بالقلادة، رغم أنها تبدو عن قرب مجموعة من الخرز الصغير على شكل حلقة.