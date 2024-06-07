المغرب.. السجن لـ7 أشخاص في قضية الكحول المغشوش
كشف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في القنيطرة بالمغرب، تفاصيل حادثة وفاة وإصابة عشرات الأشخاص بسبب "الكحول الفاسدة"، إذ أمر قاضي التحقيق بإيداع سبعة منهم في السجن وإخضاع الشخص الثامن لتدابير المراقبة القضائية على ذمة التحقيق.
وقال بلاغ للمحكمة، إن النيابة العامة أصدرت الأوامر للشرطة القضائية المختصة التابعة للدرك الملكي بفتح تحقيق في ظروف الواقعة، ما أسفر عن تقديم ثمانية أشخاص أمام النيابة العامة.
وذكر بلاغ المحكمة أن الضحايا تناولوا مادة كحولية سامة تتمثل في “الميتانول” إذ أدى ذلك إلى وفاة بعضهم فيما بعضهم الآخر تلقى العلاج وغادر المستشفى، ولا زال البعض الآخر يخضع للعلاج.
كما أسفرت نتائج البحث، أن بعض الأشخاص المشتبه تورطهم في هذه القضية قاموا بجلب المادة الكحولية المذكورة من محلات لإنتاج الكحول المركز، وعمدوا إلى تسليمها لبعض مروجي هذه المادة المسكرة الذين عملوا على بيعها لعدد من الأشخاص الذين كانوا بإحدى الحفلات، إذ تعرضوا مباشرة بعد تناولها لآلام مختلفة أدت إلى وفاة بعضهم.
واستنادا إلى هذه المعطيات، يؤكد البلاغ، بأن النيابة العامة تقدمت بملتمس لإجراء تحقيق في مواجهة الأشخاص المقدمين للاشتباه في ارتكابهم لجناية تقديم مواد مضرة بالصحة عمدًا نتج عنها وفيات وعجز بدني.
وكانت قد أعلنت "المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية" بجهة الرباط، يوم الأربعاء، وفاة 8 أشخاص ووضع 81 آخرين تحت المراقبة الطبية بعد تناولهم مشروبات كحولية مُسممة بمادة "الميثانول" بمنطقة سيدي علال التازي بإقليم القنيطرة.