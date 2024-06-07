المغرب.. السجن لـ7 أشخاص في قضية الكحول المغشوش

كشف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في القنيطرة بالمغرب، تفاصيل حادثة وفاة وإصابة عشرات الأشخاص بسبب "الكحول الفاسدة"، إذ أمر قاضي التحقيق بإيداع سبعة منهم في السجن وإخضاع الشخص الثامن لتدابير المراقبة القضائية على ذمة التحقيق.

وقال بلاغ للمحكمة، إن النيابة العامة أصدرت الأوامر للشرطة القضائية المختصة التابعة للدرك الملكي بفتح تحقيق في ظروف الواقعة، ما أسفر عن تقديم ثمانية أشخاص أمام النيابة العامة.

وذكر بلاغ المحكمة أن الضحايا تناولوا مادة كحولية سامة تتمثل في “الميتانول” إذ أدى ذلك إلى وفاة بعضهم فيما بعضهم الآخر تلقى العلاج وغادر المستشفى، ولا زال البعض الآخر يخضع للعلاج.