الكويت.. ضبط عصابة مخدرات متعددة الجنسيات بعد اشتباك مسلح (فيديو)

كشفت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الأحد، أن رجال الأمن نجحوا في ضبط عصابة تهريب مخدرات متعددة الجنسيات بعد اشتباك مسلح مع رجال الأمن.

ونشرت الوزارة مقطع فيديو لجانب من إطلاق النار قبل توقيف أفرد العصابة الخمسة، وهم مواطن كويتي يعمل مفتشًا جمركيًّا، ومقيمان سوري وهندي وشخصان من المقيمين بصورة غير قانونية "البدون".

وقالت الوزارة في بيان لها، إن العصابة متخصصة بتهريب المواد المخدرة، وتم توقيف أفرادها بعد تبادل إطلاق نار مع أحد المتهمين ومقاومة رجال الأمن.

وأضاف البيان، أن العملية الأمنية أسفرت عن العثور على 27 كيلوغرامًا من الحشيش والماريجوانا المخدرة و200 كبسولة من المؤثرات العقلية، و15 كيلو من مواد يشتبه بها و34 زجاجة من المواد المسكرة.

وأضافت أنّ العملية الناجحة تمت بالتعاون بين قطاع الأمن الجنائي والإدارة العامة للجمارك، وأسفرت أيضًا عن العثور على أسلحة نارية وذخيرة غير مرخصة بحوزة أفراد العصابة.

واختتمت الوزارة بيانها بالقول إنه "جار إحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".