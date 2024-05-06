دولة أوروبية تعرض موقفاً للسيارات بمبلغ خيالي (فيديو)

عرضت دولة أوروبية موقفاً مخصصاً لركن السيارات يقع في عاصمتها، مقابل مبلغ خيالي، وذلك رغم الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي يعيشها السكان في البلاد.

وعاش سكان العاصمة الهولندية أمستردام صدمة كبيرة بعدما تم عرض مساحة لإيقاف السيارات للبيع بسعر وصف بأنه "فلكي" يصل إلى نصف مليون يورو.

ويقع هذا الموقف بجوار حديقة فوندل بارك الشهيرة، أكبر الحدائق العامة في أمستردام، حيث يتوافد الزوار من جميع أنحاء العالم للاستمتاع بالطبيعة.

ويقع الموقف، الذي تبلغ مساحته 18 متراً مربعاً، في مجمع سكني فاخر في واحد من أهم شوارع التسوق في هولندا، وعرضته إحدى الشركات العقارية الهولندية في إعلان تجاري.

وتجدر الإشارة إلى أن الأكثر صدمة للسكان بخصوص هذا الموقف باهظ الثمن أنه متاح للاستئجار أيضاً مقابل 750 يورو شهرياً.

وأثار هذا الإعلان صدمة في البلاد التي تعاني من أزمة إسكان، حيث يتخطى السعر المطلوب للموقف معدل سعر السكن في هولندا والبالغ 430 ألف يورو وفق إحصائيات صادرة في عام 2023.