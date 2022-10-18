ظهور المطرب العراقي سعدون الساعدي في مدرسة للإناث يثير غضبًا.. ووزير التربية يأمر بالتحقيق

أثار المطرب الشعبي العراقي سعدون الساعدي جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره وهو يزور مدرسة ابتدائية للإناث في وقت الاصطفاف (الطابور) ويتحدث إلى التلميذات، فيما طالب وزير التربية بالتحقيق في الواقعة.

وظهر الساعدي المعروف بأغنية "صمون .. عشرة بألف" واقفًا أمام تلميذات المدرسة الابتدائية، ومعه الكادر التعليمي، وهو يتحدث إلى الطالبات، ليؤدي بعدها حركته المعروفة والمتمثلة بوضع إحدى يديه على عينه، والثانية تقوم باللف إلى اليمين أو اليسار كما يفعل سائق السيارة، مع ترديد كلمات "علّيه علّيه"، وهي كلمات لا معنى محددًا لها.

والساعدي مثير للجدل بشكل متكرر لجهة الأغاني التي يطرحها، كما هو حال الفنانين الشعبيين في الدول العربية الأخرى.

وتساءل عراقيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن سبب زيارة الساعدي للمدرسة، ووقوفه أمام التلميذات للتحدث، رغم أنه غير معني بهذا الشأن في ظل الإشكالية التي تحيط به.