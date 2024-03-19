نبيلة عبيد تتحدث لـ"إرم نيوز" عن غيابها الدرامي وتنازلها عن البطولة
بعد ظهورها الأخير في الدراما عام 2020 بمسلسل "سكر زيادة"، كشفت الفنانة المصرية نبيلة عبيد، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، أسباب غيابها عن المواسم الرمضانية الأربعة الماضية.
وأكدت نبيلة عبيد أن الأسباب تنحصر في عدم وجود أدوار مناسبة تدفعها للعودة من جديد، في حين أن الأعمال التي يتم طرحها عليها كل عام لا تناسب تاريخها الفني الطويل والممتد ببطولات مهمة في السينما والدراما لعقود طويلة.
وأضافت قائلة: "هناك أعمال يتم عرضها عليّ كل عام من بينها مسلسلات من المعروضة حاليا خلال موسم دراما رمضان لكنها أدوار سطحية وغير مقبولة على الإطلاق؛ لذا فأنا أحترم تاريخي الفني بالغياب وعدم الظهور أو قبول هذه الأعمال السطحية".
وعما إذا كانت البطولة تتحكم في إختياراتها بالوقت الحالي، قالت: "على الإطلاق لا تتحكم أدوار البطولة في اختياراتي الفنية بالوقت الحالي، ولا أرفض الأعمال التي تعرض علي لأنها ليست بطولة بل لأنها سطحية ولا تحترم تاريخي الفني الطويل، فأنا لا أمانع المشاركة في أعمال فنية من بطولة ممثلين وممثلات شباب، كما أن المرحلة العمرية التي أعيشها حاليا لا تسمح لي بالبطولة، لكن لا بد أن أجد فيها ما يحترم تاريخي الفني الطويل".
"احترام تاريخ الكبار"
واستذكرت نبيلة عبيد فيلم "الصبر في الملاحات" الذي تم إنتاجه عام 1986 وقامت ببطولته وشاركتها فيه الفنانة الراحلة مديحة يسري بدور الأم، حيث رأت نبيلة رابطا كبيرا بين هذا العمل واحترام مسيرة الفنانين الكبار، وما يتم عرضه عليها حاليا من أعمال فنية لا تناسب مسيرتها.
وأوضحت: "هذا الفيلم قدمته بعد سنوات من تقديم أعمال سينمائية مهمة لكبار الكتاب والمخرجين، شاركتني في بطولته الفنانة مديحة يسري بدور الأم وقتها، وجسدت من خلاله دور ضابط شرطة، وكانت الأحداث تدور حول تبني الأم مديحة يسري لي في هذا العمل، وما أقصد الحديث عنه وإيضاح الرابط بينه وبين ما يعرض علي حاليا أن هذا العمل الذي قدمته من بطولتي وقتها، وشاركتني به فنانة ونجمة قديرة مثل مديحة يسري احترمت أنا وصناع العمل مسيرتها الفنية الكبيرة بدور هام وبتقدير كبير للمرحلة الفنية التي كانت تعيشها؛ لذا فأتمنى أن ينظر صُناع الأعمال الفنية لما قمت به بهذه التجربة ويضعون معايير خاصة لظهوري أنا ونجمات جيلي إلى جانب الممثلين الشباب".
أما عن الأعمال الدرامية التي تتابعها حاليًّا، قالت: "بدأت متابعة الكثير من الأعمال المعروضة، لكنني لا أريد أن أذكر أية أسماء خصوصا أن الوقت مازال مبكرا للحديث عن أي مسلسل لحين اكتمال مشاهدته ونهاية حلقاته، فأنا لا أحب الحديث عن أي تجربة فنية أشاهدها، إلا بعد انتهاء عرضها من أجل الحكم عليها وتقييما بمنتهى الصدق".
"نجوى فؤاد لديها عزة نفس"
ومن ناحية أخرى تجمع نبيلة عبيد والكثير من نجمات جيلها صداقة كبيرة من بينهن الفنانة والراقصة المعتزلة نجوى فؤاد التي تعاني ظروف صحية ومادية صعبة للغاية في الوقت الحالي، وبالحديث عنها قالت نبيلة: "أتواصل مع نجوى فؤاد بشكل يومي للاطمئنان عليها وعلى حالتها الصحية، ليس هي وحسب بل كل من يعانون ظروفًا صحية صعبة، أدعو الله لها أن يشفيها هي والجميع، ولا يمكنني الحديث عن الوضع المادي الخاص بها خصوصا أن نجوى فؤاد لديها عزة نفس كبيرة، ومهما تحايلت من أجل معرفة وضعها المادي أو تقديم المساعدة أنا أو غيري فلا أعتقد أنها ستقبل ذلك".