نبيلة عبيد تتحدث لـ"إرم نيوز" عن غيابها الدرامي وتنازلها عن البطولة

بعد ظهورها الأخير في الدراما عام 2020 بمسلسل "سكر زيادة"، كشفت الفنانة المصرية نبيلة عبيد، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، أسباب غيابها عن المواسم الرمضانية الأربعة الماضية.

وأكدت نبيلة عبيد أن الأسباب تنحصر في عدم وجود أدوار مناسبة تدفعها للعودة من جديد، في حين أن الأعمال التي يتم طرحها عليها كل عام لا تناسب تاريخها الفني الطويل والممتد ببطولات مهمة في السينما والدراما لعقود طويلة.

وأضافت قائلة: "هناك أعمال يتم عرضها عليّ كل عام من بينها مسلسلات من المعروضة حاليا خلال موسم دراما رمضان لكنها أدوار سطحية وغير مقبولة على الإطلاق؛ لذا فأنا أحترم تاريخي الفني بالغياب وعدم الظهور أو قبول هذه الأعمال السطحية".