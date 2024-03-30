طشقند.. حارسة طريق الحرير ومهد "اللعبة الكبرى" (صور)

تحتفظ طشقند، عاصمة أوزبكستان، بسحر أخاذ كواحدة من أجمل مدن آسيا الوسطى، ومحطة للتلاقي بين الشرق والغرب.

وقد حظيت المدينة بألقاب عديدة، منها "بوابة الشرق" و"بلد الألف مدينة" و"نجمة الشرق"، وتعاقبت عليها فصول من الفتوحات والغزاة، تبدلت فيها الأحوال وتغيّرت فيها المفردات الحضارية، لكنها ظلت محتفظة بجاذبيتها.

تقع طشقند شرقي البلاد في أرض منبسطة بين نهري سيحون وجيجون، بالقرب من حدود كازاخستان.