رمضان قديروف يصدر قرارا "غريبا" بشأن الموسيقى

وجه الرئيس الشيشاني رمضان قديروف وزارة الثقافة في البلاد بإصدار قرار يحظر الموسيقى من النوع "البطيئة جدًا والسريعة جدًا".

وقالت وزارة الثقافة، التي أصدرت بالفعل قرارا بهذا الخصوص، إن حظر ذلك النوع من الموسيقى يأتي لأنها لا "تتوافق مع العقلية الشيشانية" المحافظة، بحسب ما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية عن صحيفة روسية.

ويقضي القرار بأن جميع أنواع الموسيقى يجب أن تتوافق مع سرعة إيقاع تتراوح ما بين 80 إلى 116 دقة أو نبضة في الدقيقة الواحدة، وفقًا لما ذكرت صحيفة "موسكو تايمز" الروسية.

وتعتبر سرعة الإيقاع بهذا المعدل بطيئة مقارنة بما هو عليه في موسيقى البوب الحديثة.