رمضان قديروف يصدر قرارا "غريبا" بشأن الموسيقى
وجه الرئيس الشيشاني رمضان قديروف وزارة الثقافة في البلاد بإصدار قرار يحظر الموسيقى من النوع "البطيئة جدًا والسريعة جدًا".
وقالت وزارة الثقافة، التي أصدرت بالفعل قرارا بهذا الخصوص، إن حظر ذلك النوع من الموسيقى يأتي لأنها لا "تتوافق مع العقلية الشيشانية" المحافظة، بحسب ما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية عن صحيفة روسية.
ويقضي القرار بأن جميع أنواع الموسيقى يجب أن تتوافق مع سرعة إيقاع تتراوح ما بين 80 إلى 116 دقة أو نبضة في الدقيقة الواحدة، وفقًا لما ذكرت صحيفة "موسكو تايمز" الروسية.
وتعتبر سرعة الإيقاع بهذا المعدل بطيئة مقارنة بما هو عليه في موسيقى البوب الحديثة.
وبموجب قرار الوزارة، الذي جاء بحسب بيانها لجعل الموسيقى في الدولة متوافقة مع "العقلية الشيشانية"، ستستبعد الجمهورية المحافظة عددا كبيرا من الموسيقى الغربية.
وقال وزير الثقافة الشيشاني، موسى داداييف، إن "استقدام الموسيقى من الشعوب الأخرى أمر غير مقبول".
وتحدثت تقارير أن الحظر جاء بعد اجتماع بين الحكومة وفنانين محليين وإقليميين، وتم منحهم مهلة حتى الأول من حزيران/يونيو المقبل لإعادة تأليف موسيقاهم التي لا تستوفي المعايير الجديدة، وإلا سيمنعون من أدائها بشكل علني.