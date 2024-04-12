السعودية.. قصر فاره لرجل أعمال يخطف الأضواء من مضافات العيد (فيديو)

خطف قصر فاره ذو تصميم فريد، في العاصمة السعودية الرياض، الأضواء من مضافات عيد الفطر في السعودية بعد أن شاهده الملايين وسط سيل من عبارات الإعجاب بتفاصيل المكان.

وانتشر مقطع فيديو للقصر من الخارج والداخل بالتزامن مع حرص كثيرين على تصوير مضافاتهم التي تزدحم بالزوار خلال عيد الفطر في المملكة، ليسرق الأضواء من كل تلك المضافات.