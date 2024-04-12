السعودية.. قصر فاره لرجل أعمال يخطف الأضواء من مضافات العيد (فيديو)
خطف قصر فاره ذو تصميم فريد، في العاصمة السعودية الرياض، الأضواء من مضافات عيد الفطر في السعودية بعد أن شاهده الملايين وسط سيل من عبارات الإعجاب بتفاصيل المكان.
وانتشر مقطع فيديو للقصر من الخارج والداخل بالتزامن مع حرص كثيرين على تصوير مضافاتهم التي تزدحم بالزوار خلال عيد الفطر في المملكة، ليسرق الأضواء من كل تلك المضافات.
وتحيط بالقصر حديقة كبيرة مسيّجة وعلى مدخلها بوابة كبيرة بتصميم جميل، بينما جلس زوار بزيهم السعودي الرسمي في قاعات القصر الكبيرة ذات الأثاث الفخم خلال تقديم القهوة المرّة والحلويات لهم.
ويقول مدونون سعوديون كثر، إن القصر مملوك لرجل الأعمال السعودي المعروف، ملهي بن سلامة بن سعيدان، وهو أحد أكبر المستثمرين في قطاع العقارات في المملكة.
وأثنى كثيرون على مالك القصر بالنظر لكونه أحد أبرز المشاركين في التبرعات الخيرية في المملكة، يعد أبرزها ما أعلنته منصة "جود الإسكان" الخيرية الحكومية، في فبراير الماضي، عندما كشفت عن توفير "أوقاف الشاكرين" التابعة لملهي بن سلامة بن سعيدان وإخوانه أكثر من 19 ألف وحدة سكنية تضمنت أكثر من 100 ألف مستفيد من الأسر الأشد حاجة.
وبجانب ملايين المشاهدات للقصر الفاره، تنوعت تعليقات المدونين بين الإعجاب بالقصر وحديقته وأثاثه، بجانب تعليقات طريفة لمدونين نشروا صورًا لمنازلهم مع زعم آخرين أن القصر مملوك لهم، فيما طلب فريق ثالث السماح له بزيارة المكان.