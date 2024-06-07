حرائق وهزات.. ما قصة الـ 24 ساعة "المخيفة" في سوريا؟

وصف نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الـ24 ساعة الماضية في سوريا بـ"المرعبة"، نظراً لكثرة الحوادث وتنقلها بين منطقة وأخرى، من تسجيل هزات "خفيفة" إلى نشوب حرائق.

وقد سجلت الـ24 ساعة الأخيرة، عدة أحداث خطيرة في سوريا، وأعلن المركز الوطني للزلازل، تسجيل 6 هزات أرضية خلال الـ24 ساعة الماضية، هزتان منها في لواء إسكندرون، أحدهما شمال اللاذقية بـ 60 كم بقوة 3.7 درجة.

وكانت باقي الهزات خفيفة وتوزعت في عدة مناطق.

وتسبب أخبار الزلازل قلقاً كبيراً لدى السوريين، بعد الزلزال المدمر الذي ضرب شمالي سوريا العام الماضي، وأدى لوقوع اعداد كبيرة من الضحايا، ودمار كبير في المنازل والمنشآت.

وتزامن حصول الهزات الأرضية مع نشوب حرائق في مختلف المناطق، طالت الأحراج والغابات والمنشآت.

في مدينة السويداء وحدها نشب 18 حريقاً في الأراضي الزراعية خلال الـ24 الماضية، كما شهدت المنطقة الوسطى 6 حرائق في حقول القمح تم إخمادها وتسببت بخسارات.