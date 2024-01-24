قتلى وجرحى جراء انفجار صهريج غاز في منغوليا (فيديو)

لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 14 آخرون بجروح في العاصمة المنغولية "أولان باتور"، فجر الأربعاء، جراء انفجار صهريج غاز نجم عن حادث مروري، بحسب ما أعلنت السلطات.

وقالت الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ (نيما)، في بيان، إن "3 أشخاص لقوا مصرعهم في الحريق" كما قضى 3 إطفائيين وأصيب 14 شخصاً بجروح.

وكان الصهريج محمّلاً بـ60 طنّاً من الغاز المسال حين اصطدم بسيارة وانفجر، بحسب ما أعلنت سلطات الدولة الواقعة بين الصين وروسيا.

وأوضحت الوكالة أنّ حصيلة الضحايا مرشّحة للارتفاع، مشيرة إلى أنه في عداد الجرحى 4 أطفال.

وأظهرت صور نشرتها "نيما" ألسنة لهب ضخمة تنير ظلمة الليل في أحد شوارع العاصمة.

وظهرت في هذه الصور أنقاض سيارتين متفحمتين وأضرار جسيمة لحقت بالمنطقة المحيطة، بما في ذلك مدرسة مجاورة تحطّمت نوافذها.

وكتب سفير الولايات المتّحدة لدى منغوليا ريتشارد بوانغان في منشور على منصّة إكس "أودّ أن أتقدّم بتعازيّ الحارّة للعائلات ولأفراد نيما على زملائهم الذين قضوا في هذا الحادث المأسوي".