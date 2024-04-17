شقيقة عبير صبري تكشف لـ"إرم نيوز" تفاصيل وعكتها الصحية

نقلت الفنانة المصرية عبير صبري للمستشفى في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، بعد إصابتها بارتفاع شديد بضغط الدم.

وقالت الإعلامية مروة شقيقة الفنانة عبير صبري في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز"، أنهم تفاجأوا بارتفاع ضغط الدم لشقيقتها بشكل مفاجئ؛ الأمر الذي دفعهم لنقلها إلى أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة.

وأشارت إلى أن الحالة الصحية لشقيقتها عبير صبري مستقرة في الفترة الحالية، حيث أعطيت محاليل لضبط مستوى ضغط الدم، لافتة إلى أنها ما زالت بالمستشفى حتى الآن تنتظر نتيجة التحاليل الطبية والفحوصات للوقوف على سبب الارتفاع المفاجئ في ضغط دمها.

من جانبها، نشرت الفنانة عبير صبري صورة لها أثناء تلقي المحاليل الطبية داخل المستشفى عبر خاصية القصص المصورة على حسابها الشخصي على "إنستغرام"، وعلقت عليها بالقول: ولكن عافيتك هي أوسع لي".