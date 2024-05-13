نهاية مؤثرة لطبيب سعودي شهير توفي على متن طائرة (فيديو)

أعلن في المملكة العربية السعودية، الأحد، عن وفاة الدكتور صالح محمد الغامدي، أحد أشهر الأطباء والمتحدثين دائمي الحضور والمشاركة في المحافل الطبية والعلمية.

وتوفي الغامدي، بحسب "الإخبارية" السعودية جراء إصابته بنوبة قلبية خلال تواجده على متن طائرة كانت في طريقها إلى حائل، حيث كان مقرراً مشاركة الراحل في "مؤتمر حائل الطبي لنمط الحياة".

ونعت "الجمعية السعودية للطب الوراثي" الغامدي، الذي كان أحد أعضاء مجلس إدارتها، منوهة إلى أن الصلاة على جثمانه كانت في جامع الراجحي بالرياض بعد صلاة العشاء الأحد".