هجوم فنانة وأزمة مع السقا وكرارة.. مي عمر تكشف أسراراً مثيرة (فيديو)

كشفت الفنانة المصرية مي عمر، زوجة المخرج محمد سامي، عن وجود فنانة تؤجر لجاناً إلكترونية من أجل الهجوم المستمر عليها.

وقالت خلال استضافتها في أحد البرامج التلفزيونية، إنها تعرف تلك الفنانة رافضة الكشف عن اسمها، مؤكدة أن أفضل رد على ذلك هو التركيز في العمل ومواصلة النجاح.

وأضافت أن الكثير من الأشخاص، منهم من استلم أموالاً من تلك الفنانة، أخبروها عن أفعال تلك الفنانة، وأنها تسعى للهجوم عليها من خلال اللجان الإلكترونية.

وأكدت أنها لم تحاول أن تذكر اسم تلك الفنانة أو تهاجمها لأنها تشعر أن ذلك "شر بيّن"، على حد وصفها، وأنها إن فعلت ذلك فلن تنال التوفيق من الله.

وعلقت مي عمر عن أنباء وجود أزمة بينها وبين الفنانين أحمد السقا وأمير كرارة، نافية أن يمنعها كبرياؤها من العمل معهما، مؤكدة عدم وجود تلك الأزمة المختلقة.