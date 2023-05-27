بعد غياب 14 عامًا عن الأردن.. محمد عبده يحيي ليلة غنائية في البتراء
يحيي، في هذه الأثناء، فنان العرب محمد عبده ليلة فنية في البتراء جنوب المملكة الأردنية الهاشمية.
ووصل الفنان محمد عبده، ظهر الجمعة، إلى البتراء الوردية، إحدى عجائب الدنيا السبع، استعدادًا لإحياء حفل غنائي ساهر له، مساء اليوم الجمعة، ضمن سلسلة حفلات ليالي البتراء الوردية.
وردد الجمهور وراء "أبو نورة" الأغاني التي اشتهر بها الفنان السعودي، مثل: "على البال" و"مجموعة إنسان" و"أنشودة مطر" للشاعر العراقي المعرف بدر شاكر السياب والتي استهل بها حفلة.
ويعود "عبده" إلى الأردن بعد 14 عامًا من الغياب عن هذا البلد الذي يحتفل بمناسبات وطنية عدة هذه الأيام، مثل: عيد الاستقلال، والاستعداد لعقد قران ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على الآنسة رجوة آل سيف في الأول من حزيران المقبل.