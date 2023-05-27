بعد غياب 14 عامًا عن الأردن.. محمد عبده يحيي ليلة غنائية في البتراء

ويعود "عبده" إلى الأردن بعد 14 عامًا من الغياب عن هذا البلد الذي يحتفل بمناسبات وطنية عدة هذه الأيام، مثل: عيد الاستقلال، والاستعداد لعقد قران ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على الآنسة رجوة آل سيف في الأول من حزيران المقبل.