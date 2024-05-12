نجاة مصرية بأعجوبة من حريق بمنزلها (صور)

نجت فتاة مصرية تدعى منة محمد الجندي بأعجوبة من حريق اندلع بشقتها بمنطقة "الأميرية " بالقاهرة، حيث كانت بمفردها بالمنزل حين اندلعت النيران، نتيجة ماس كهربائي، ولم تستطع الخروج من باب البيت.

وأفاد شهود عيان، أن الفتاة تقطن ببرج سكني بالطابق العاشر، وخرجت إلى الشرفة لتستغيث بالجيران، لكن لسوء الحظ تصادف أن التيار الكهربائي انقطع نتيجة الماس؛ ما صعّب من الصعود إليها واقتحام الشقة لإنقاذها.