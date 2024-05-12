نجاة مصرية بأعجوبة من حريق بمنزلها (صور)
نجت فتاة مصرية تدعى منة محمد الجندي بأعجوبة من حريق اندلع بشقتها بمنطقة "الأميرية " بالقاهرة، حيث كانت بمفردها بالمنزل حين اندلعت النيران، نتيجة ماس كهربائي، ولم تستطع الخروج من باب البيت.
وأفاد شهود عيان، أن الفتاة تقطن ببرج سكني بالطابق العاشر، وخرجت إلى الشرفة لتستغيث بالجيران، لكن لسوء الحظ تصادف أن التيار الكهربائي انقطع نتيجة الماس؛ ما صعّب من الصعود إليها واقتحام الشقة لإنقاذها.
ووصلت قوات الدفاع المدني إلى موقع الحادث، حيث اقترح شقيقها على الضابط المسؤول التسلل إلى شقيقته من شرفة ونوافذ الشقق المجاورة وانتشالها سريعا، قبل أن تلقى مصرعها نتيجة اشتداد الحريق، فوافق الضابط على الاقتراح، وتمكن شقيقها بالفعل من مهمته بمعاونة قوات الإنقاذ.
وتبين أن الفتاة تبلغ من العمر 20 عاما، وهي طالبة بكلية الإعلام، وكانت تستعد للنزول من البيت والذهاب إلى محاضراتها بالجامعة حين فوجئت بانفجار ناتج عن ماس كهربائي أعقبه انقطاع التيار ثم نشوب حريق أخذ يتصاعد في قوته سريعا مع توالي انفجارات الأجهزة الكهربائية تباعا؛ ما جعلها تعيش لحظات رعب حقيقية.