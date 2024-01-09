فيديو.. ظهور صادم لمُهاجم القاضية الأمريكية

ديبرا ريدين البالغ من العمر 30 عاما، الذي اتهم بمحاولة ضرب القاضية، وهي التهمة ذاتها التي كان يحاكم عليها في الأساس، ظهر في قاعة المحكمة، كما يبدو في الصورة المتداولة، مرتديا قناعا أحاط بوجهه وفمه، بالإضافة إلى سلاسل تلف جسده، بينما كانت يداه مقيدتين بأغلال، وذلك وسط إشراف ومراقبة صارمة من قبل رجال الشرطة.