مصر.. رفع اسم نسرين طافش من قائمة الممنوعين من السفر

قررت جهات التحقيق في مصر رفع اسم الفنانة نسرين طافش من قائمة الممنوعين من السفر، عقب تقديمها شهادة من النيابة العامة تفيد بالتصالح في قضية الشيك دون رصيد وانقضاء الدعوى الجنائية.

وكانت محكمة الاستئناف في مصر قضت، الأربعاء الماضي، بانقضاء دعوى مقامة من سيدة مصرية ضد نسرين طافش لإصدارها شيكا دون رصيد، وإلغاء حكم حبس الفنانة نسرين طافش لمدة 3 سنوات لتصالحها مع المدعية، ودفعها 4 ملايين جنيه مصري (ما يعادل 84,000 دولار) لها أمام المحكمة.

ويأتي رفع اسم نسرين طافش اليوم ليسدل الستار على القضية، التي كادت تُسجن "طافش" بسببها، إذ إنها تصالحت في الجلسة الأخيرة مع المدعية، قبيل تنفيذ حكم الحبس بحقها.

وكانت المحكمة أكدت في قرار حبس نسرين طافش، أنه ثبت بالأوراق ومحضر جمع الاستدلالات سند الجنحة من بلاغ المجني عليها من قيام المتهمة بإصدار شيك بنكي مؤرخ في 30 /1/ 2023 لصالح المجني عليها بالمبلغ المشار إليه، وتبيَّن أنه لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، وذلك مع علم المتهمة بذلك.

وقدّم دفاع المدعية في مرافعته صورة ضوئية من شيكات بنكية بالتاريخ ذاته، تتضمن أمرًا من نسرين طافش إلى البنك بأن يدفع إلى المجني عليها المبلغ، مذيلة بتوقيعها، وكذلك صورة ضوئية من رفض البنك للشيك لعدم كفاية الرصيد.