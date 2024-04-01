التوائم السعوديون السبعة يعودون للواجهة بعد 26 عامًا مِن ولادتهم

لكن مع نشر صورة التوائم وهم صغار، اليوم الإثنين، وجذبها لنحو مليوني مشاهدة في ساعات، تكشفت بعض التفاصيل عن العائلة عبر مدونين سعوديين يقولون إنهم يعرفون العائلة أو زاملوا التوائم في المدارس أو جاوروهم في السكن.

وتبين أن الأب توفي قبل أكثر من عشر سنوات، بينما لا تزال الأم على قيد الحياة هي وأولادها التوائم، حيث يعمل أحدهم في الجيش، بينما حث مدونون سعوديون كثر الإخوة على الظهور لرؤيتهم وقد صاروا شباناً وشابات.

وذهب سعيد بن علي عسيري، وهو ناشط سياحي سعودي من أبناء المنطقة التي يعيش فيها التوائم، لأبعد من ذلك، وبدأ البحث عنهم بهدف الوصول إليهم والاطمئنان عنهم بعد ما كان بين من قدموا هدايا للمواليد في العام 1998.

ولم يستجب التوائم السبعة لدعوات الظهور على مواقع التواصل الاجتماعي حتى ساعة إعداد هذا التقرير، على الرغم من تحول قصتهم لأحد المواضيع الرئيسة في نقاشات المدونين السعوديين.