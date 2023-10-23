إيلون ماسك يعرض مليار دولار على ويكيبيديا بشرط "مفاجىء"
قدم رجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك عرضا مفاجئا لموسوعة ويكيبيديا عبر حسابه في موقع X، ما أصاب معظم متابعيه بالدهشة.
وأعرب ماسك عن استعاده للتبرع بمليار دولار للموسوعة الالكترونية، في حال وافقت على تغيير اسمها من ويكيبيديا إلى "ديكي بيديا" (بمعنى حمار بيديا).
واشترط ماسك على الموسوعة تغيير اسمها لمدة عام كامل، للحصول على المبلغ كاملا.
وسبق أن انتقد ماسك موسوعة ويكيبيديا ومحرريها، مشيرا إلى أنهم يتلاعبون بالمعلومات ويشوهون الحقائق.
ومن المعروف أن ويكيبيديا، هي موسوعة مجانية على الإنترنت، تعد مصدرًا حيويًا للملايين في جميع أنحاء العالم، حيث تقدم معلومات حول مجموعة واسعة من المواضيع.
أما إيلون ماسك فهو رئيس شركة السيارات الكهربائية "تيسلا" Tesla، وشركة "سبيس إكس" SpaceX المصنعة للمركبات الفضائية، كما يدير خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية "ستار لينك" Starlink، وشركة البنية التحتية "بورينغ" Boring، وموقع التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقًا). وهو أيضًا المؤسس المشارك لشركات Neuralink وOpenAI وPayPal.