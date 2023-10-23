إيلون ماسك يعرض مليار دولار على ويكيبيديا بشرط "مفاجىء"

قدم رجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك عرضا مفاجئا لموسوعة ويكيبيديا عبر حسابه في موقع X، ما أصاب معظم متابعيه بالدهشة.

وأعرب ماسك عن استعاده للتبرع بمليار دولار للموسوعة الالكترونية، في حال وافقت على تغيير اسمها من ويكيبيديا إلى "ديكي بيديا" (بمعنى حمار بيديا).

واشترط ماسك على الموسوعة تغيير اسمها لمدة عام كامل، للحصول على المبلغ كاملا.