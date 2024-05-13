حيوان غامض يهاجم السكان في ريف طرطوس السورية

أصيب عدة أشخاص، في ريف مدينة طرطوس السورية، بجروح مختلفة خلال الأيام الماضية، إثر مهاجمتهم من قبل حيوان غريب غير مألوف في المنطقة.

وتكررت الحوادث بين قريتي "الوردية" و"عرقوب سلمون" في ريف طرطوس، وعلى عدة مرات بعد حلول الظلام، حيث اعتاد الناس التنقل بأمان في المنطقة.

وفي اتصال مع "إرم نيوز"، قال المواطن محمد الديب، إن "حجم الحيوان كبير، يشبه الكلب الشرس الضخم، لكن لم تظهر ملامحه بشكل واضح بسبب الظلام".

وقال رئيس مجلس بلدة "الوردية" لوسائل الإعلام، إن إفادات من رأوا الحيوان، لم تكن كافية لتحديد نوعه بدقة.

وإثر هجوم الحيوان المفترس على العابرين، قامت البلديات في قرى المنطقة، بنشر عدة طعوم سامة، ونصبوا بعض الأفخاخ من أجل القبض عليه، لكن دون جدوى، فيما نشروا تحذيرات للسكان لاتخاذ الحيطة والحذر أثناء التنقل ليلًا.