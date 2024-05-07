فيضانات عارمة في أفغانستان تخلف 14 قتيلاً

لقي ما لا يقل عن 14 شخصاً حتفهم في ولايتي فرح وغور في أفغانستان جراء فيضانات قوية شهدتها البلاد خلال اليومين الماضيين.

وبحسب مسؤولين محليين، فقد دمرت الفيضانات مئات المنازل السكنية وآلاف من الأراضي الزراعية.

وقال محمد إسرائيل سيار، رئيس إدارة الكوارث الطبيعية في ولاية فرح غرب افغانستان، لقناة "طلوع نيوز"، "لقي 11 شخصاً مصرعهم فيما أصيب 4 آخرون جراء فيضانات في هذه المدينة".

وأضاف: "دمرت الفيضانات خلال اليومين الماضيين 580 منزلاً بشكل كلي وجزئي، وتدمير 1990 كيلو متراً من الطرق".

ولقي 3 أشخاص مصرعهم ودمر نحو 700 منزل سكني في الفيضانات التي وقعت في مديريات "مرغاب" و"تيوريه" و"شارسيده" بولاية "غور" غرب أفغانستان.

وقال محمد أمين، أحد سكان مديرية "مرغاب": "مياه السيول دمرت جميع المنازل بشكل كامل، لقد تمكنا من إنقاذ العديد من العائلات بصعوبة كبيرة".

وأعلنت وزارة شؤون المهاجرين والعائدين، أن ما يقرب من ألف أسرة من مركز ومديرية "مرغاب غور"، نزحت بسبب الفيضانات، لقد فقد معظم الناس والمزارعين في مناطق غور التي غمرتها الفيضانات منازلهم وحدائقهم وحقولهم".