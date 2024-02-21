"ثقب المفتاح لا يرى".. لماذا تنتحر أشهر شاعرات العالم؟
يقال إن الكتابة، لا سيما الشعر، تشفي الروح من أوجاعها وتفتح نافذة للأمل هربا من قبضة الاكتئاب، لكن يبدو أن تلك القاعدة لا تنطبق على عدد من أبرز الأسماء النسائية في الأدب الأمريكي المعاصر ممن حققن شهرة عالمية، لكنهن وقعن في براثن اليأس حتى أقدمن بالنهاية على الانتحار.
وتتوقف الأكاديمية المتخصصة في الأدب الإنجليزي الدكتورة سارة حواس عند تلك الحقيقة المؤسفة في مقدمة كتابها " ثقب المفتاح لا يرى" الصادر أخيرا عن "مجموعة الحكمة للثقافة" بالقاهرة، والذي يضم ترجمة لمختارات شعرية لعشرين شاعرة أمريكية ممن حصلن على جوائز نوبل و "بوليتزر" وتعد الأخيرة الجائزة الأرفع في الولايات المتحدة والعالم بعد "نوبل".
وتتساءل سارة "هل الشاعرات اللاتي يشعرن أكثر يتعذبن أكثر؟ وهل تحقيق النجاحات لم يعوضهن الفشل في الحب؟ وتجيب قائلة: من خلال قراءاتي لهؤلاء الشاعرات والغوص في تفاصيل حياتهن وجدت أن الفشل في الحب كان سببا رئيسا لانتحارهن و التخلص من حياتهن البائسة رغم ما حققنه من إنجازات مدوية.
وتشير إلى أن سيلفيا بلاث التي ولدت في 1928 انتحرت نتيجة اكتئاب حاد من المرجح أن السبب وراءه يعود إلى خيانة زوجها الشاعر البريطاني تيد هيوز لها وانخراطه في العديد من العلاقات النسائية. حدث ذلك في فبراير 1963 وهي في ريعان الشباب؛ إذ وضعت رأسها داخل فرن الغاز وهو مشتعل بعد أن سدت أبواب غرف الأطفال بفوط مبللة حتى لا يتسرب الغاز إليها.
وفي قصيدة بعنوان "مهجورة" تقول "بلاث": "أفكاري مشوشة ذات مزاج سيىء/ دموعي كالخل/ أو كالأصفر الوامض المر لنجمة لاذعة".
أما سارة تيسيدل فولدت بولاية " ميسوري" عام 1884 لعائلة ثرية لكنها عاشت حياة مليئة بالوحدة والعذاب النفسي فتناولت جرعة زائدة من الحبوب المنومة وأنهت حياتها في 1933. وتلقت بسبب مرضها تعليمها بالمنزل في طفولتها وظلت طيلة الوقت ضعيفة الصحة، حتى أن الممرضات كن يرافقنها معظم فترات حياتها.
وتحت عنوان "لست ملكك" تقول "سارة": لست ملكك/ لست ضائعة فيك / برغم أني أتوق إلى الضياع / كشمعة مضاءة في الليل".
وولدت آن سيكستون عام 1929، وبعد بلوغها الخامسة والأربعين من العمر كانت تجلس مع شاعرة صديقة لها تراجع معها مخطوطة قصيدة جديدة، لكنها فجأة بعد أن رحلت الصديقة ارتدت معطف والدتها وخلعت خواتمها وأغلقت باب المرآب عليها ثم أدارت محرك السيارة فترة طويلة حتى فارقت الحياة، متسممة بغاز أول أكسيد الكربون.
وفي قصيدة بعنوان " الفن الأسود" تقول "آن": عيوننا مليئة بالاعترافات المخيفة/ لكننا عندما نتزوج/ سيتركنا أطفالنا بازدراء".
"المترجم ليس آلة"
وقالت الدكتورة سارة حواس في حديث لها مع "إرم نيوز" إنها شعرت بالألم والحزن بعد تجربة ترجمة الشاعرات المنتحرات حتى أنها توقفت لمدة عشرة أيام عن ترجمة أي شاعرة أخرى من فرط تأثرها حين شاهدت فيلما عن الحياة الخاصة لسيلفيا بلاث.
وأضافت أن الترجمة فعل حب وفن وشعور، وأن المترجم إنسان وليس آلة، فهو ينقل عن الشاعر ليس فقط حروفه بل أيضا قبسا من روحه.