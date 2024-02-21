"ثقب المفتاح لا يرى".. لماذا تنتحر أشهر شاعرات العالم؟

يقال إن الكتابة، لا سيما الشعر، تشفي الروح من أوجاعها وتفتح نافذة للأمل هربا من قبضة الاكتئاب، لكن يبدو أن تلك القاعدة لا تنطبق على عدد من أبرز الأسماء النسائية في الأدب الأمريكي المعاصر ممن حققن شهرة عالمية، لكنهن وقعن في براثن اليأس حتى أقدمن بالنهاية على الانتحار.

وتتوقف الأكاديمية المتخصصة في الأدب الإنجليزي الدكتورة سارة حواس عند تلك الحقيقة المؤسفة في مقدمة كتابها " ثقب المفتاح لا يرى" الصادر أخيرا عن "مجموعة الحكمة للثقافة" بالقاهرة، والذي يضم ترجمة لمختارات شعرية لعشرين شاعرة أمريكية ممن حصلن على جوائز نوبل و "بوليتزر" وتعد الأخيرة الجائزة الأرفع في الولايات المتحدة والعالم بعد "نوبل".