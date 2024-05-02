زفاف في المكسيك يتحول إلى كارثة

شهد حفل زفاف في المكسيك نهاية كارثية عقب دخول معظم المدعوّين إلى المستشفى بعد تناولهم طعام العشاء.

ووفق صحيفة "بروسيسو" المكسيكية، فقد أصيب 80 شخصًا من أصل 100 مدعو إلى الحفل بتسمم بعد طعام العشاء، ليتم نقلهم إلى المستشفى.

وقالت إحدى المدعوات، وتدعى أرانزا رودريغيز، إن الحفل كان ليلة السبت، وتم نقلها إلى المستشفى حيث عولجت من "عدوى بكتيرية". مضيفة أن حفل الزفاف بدأ في الرابعة مساء، بينما تم تقديم العشاء في الساعة السادسة.

وبعد تناول العشاء، بدأ الضيوف يعانون من أعراض كالصداع وآلام المعدة والقيء والإسهال.

وأوضحت رودريغيز أنها رغم العلامات التي بدأت تظهر على الضيوف، فإنها تناولت وجبة العشاء في نحو العاشرة مساء، عندما وصلت سيارات الإسعاف إلى الموقع.

ولفتت إلى أنها "لا تتذكر تحديدًا أي وجبة تسببت بالأعراض"، لكنها لاحظت أن الفطر البري كان له مذاق مادة كيميائية قوية جدًّا.

وعولج 80 شخصًا من أعراض التسمم، بعد بقائهم في المستشفى نحو 5 ساعات قبل أن يغادروه.