بريطانية تكشف تفاصيل "مروعة" لاغتصابها من ضابط شرطة

كشفت امرأة بريطانية، مؤخرا، تفاصيل تعرضها للاغتصاب أكثر من مرة من قبل ضابط في الشرطة، وكيف قررت أن ترفع دعوى ضده بعد مرور سنوات طويلة.

وتحدثت لورين تايلور، عن اغتصابها من ضابط الشرطة البريطاني، بروفان، البالغ من العمر 44 عامًا والذي تم الحكم عليه بالسجن 16 عامًا مع قابلية التمديد لمدة ثماني سنوات إضافية، إثر إدانته بثماني تهم اغتصاب ضد السيدة تايلور وضابط شرطة آخر، بحسب صحيفة الإندبندنت.

وقالت تايلور إن الأمر بدأ في عام 2010، حيث كان عمري 16 عامًا، عندما قام ضابط الشرطة بروفان، مُدعياً أن عمره آنذاك 22 عامًا، بدعوتي للذهاب في موعد إلى السينما، لكنه بدلاً من ذلك قام باغتصابي في الغابة وفي ملعب للأطفال.

وأوضحت أنه قام في المرة الأولى بإقامة علاقة جسدية معها في حديقة ريفية بالرغم من قولي مرارًا وتكرارًا لا. ثم تصرف كأن شيئًا لم يكن وتوجه بالسيارة إلى مطعم للوجبات السريعة وملعب للأطفال، حيث فرض نفسه علي مرة أخرى".