زلزال تايوان يحول "روجر الفاشل" إلى بطل.. فما قصته؟
تحول كلب في تايوان إلى أيقونة بعد نجاحه في الكشف عن الأحياء، عقب الزلزال الذي ضرب البلاد الأسبوع الماضي بقوة 7.4 درجة.
الكلب ويدعى روجر، من فصيلة "لابرادور ريتريفر"، ويبلغ من العمر 8 سنوات نجح في تحديد موقع جثة أحد الأشخاص الـ13 الذين قتلوا في الزلزال، وفقاً للسلطات ووسائل الإعلام المحلية، ووجد جثة سيدة مفقودة تبلغ 21 عاماً.
وولد الكلب روجر في مركز تدريب مخصص للكلاب للكشف عن المخدرات، لكنه فشل بذلك بسبب لهوه وحركته الكثيرة، ووجد المدربون أن شخصيته وذكاؤه جعلاه مرشحاً أفضل بكثير ليكون كلب إنقاذ، وفق "سي ان ان".