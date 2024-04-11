زلزال تايوان يحول "روجر الفاشل" إلى بطل.. فما قصته؟

الكلب ويدعى روجر، من فصيلة "لابرادور ريتريفر"، ويبلغ من العمر 8 سنوات نجح في تحديد موقع جثة أحد الأشخاص الـ13 الذين قتلوا في الزلزال، وفقاً للسلطات ووسائل الإعلام المحلية، ووجد جثة سيدة مفقودة تبلغ 21 عاماً.