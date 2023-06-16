جولة على جواهر أثرية وتاريخية مخفية في مصر

غالبا ما تقتصر الرحلة إلى مصر على زيارة الوجهات التاريخية والأثرية المعروفة مثل تمثال أبو الهول والأهرامات في الجيزة، ومجمع معبد الأقصر، هذا فضلا عن الشوارع الصاخبة في القاهرة.

لكن ماذا عن المعالم التاريخية الأقل شهرة في البلاد؟ عدا عن الأهرامات، تعتبر مصر موطنا لمجموعة مذهلة من المواقع التراثية الرائعة. وعلى سبيل المثال، هناك واحدة من أقدم المقابر المسيحية في العالم في جنوب وسط مصر.

وفي الشمال الغربي، تُعَدّ واحة سيوة موطنًا لقلعة طينية رائعة تعود إلى القرن الثالث عشر، ومعبدًا مدمرًا زاره الإسكندر الأكبر.

وفيما يلي 8 جواهر مخفية يمكن التعرّف عليها خلال زيارة مصر.