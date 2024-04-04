هبة الحسين: أعيش قصة حب مع رجل مصري
انهارت الفنانتان السعوديتان هبة الحسين، ولبنى عبد العزيز، بعد وقوعهما في مقلب الفنان المصري رامز جلال في حلقة، الليلة، من برنامج "رامز جاب من الآخر"، حيث دخلتا في نوبة هستيرية من الصراخ والبكاء بسبب فقرات البرنامج.
وقال رامز جلال في مقدمة البرنامج الذي استقبل بها الفنانتين: "معنا نجمتان نفسي أقفش لهم هوية، شوية مذيعات وشوية ممثلات، وإللي زاد وغطى عاملين فيها روادًا في الحركة النسوية، واخذين إنستجرام منصة لبث أفكارهما المسمومة".
وأضاف: "واحدة تقول المرأة العاقلة لا تتزوج، والثانية تقول مفيش راجل لا يخون، بتجمعي ليه يا ولية؟ هو فيه أوفى من الرجالة على وجه الأرض؟ معنا ومعكم إللي ملهمش عزيز، وبيكرهوا الرجالة بشكل يغيظ".
وأكدت هبة الحسين أنها لن تعود إلى المطرب عايض يوسف مهما حدث، موجهة له رسالة: "أنت رجل عظيم، ولكن لا يمكن أن نستمر في علاقتنا"، كما كشفت أنها أجرت عملية تجميل بأنفها.
ولمّحت هبة الحسين إلى دخولها في علاقة حب جديدة مع رجل مصري، دون أن الكشف عن هويته.
من جانبها، نفت لبنى عبد العزيز ما يتردد حول كرهها للرجال، لافتة إلى أنها دخلت علاقة حب، وستتزوج خلال الفترة المقبلة.
وسألها رامز عن المهنة المحببة إليها هل هي التمثيل أم البرامج أم خبيرة التغذية؟.، لترد قائلة:"أي حاجة تجيب فلوس ندوس، حتى لو أوبر فلوسه أكثر من التمثيل أشتغل أوبر".