هبة الحسين: أعيش قصة حب مع رجل مصري

وأكدت هبة الحسين أنها لن تعود إلى المطرب عايض يوسف مهما حدث، موجهة له رسالة: "أنت رجل عظيم، ولكن لا يمكن أن نستمر في علاقتنا"، كما كشفت أنها أجرت عملية تجميل بأنفها.

ولمّحت هبة الحسين إلى دخولها في علاقة حب جديدة مع رجل مصري، دون أن الكشف عن هويته.

من جانبها، نفت لبنى عبد العزيز ما يتردد حول كرهها للرجال، لافتة إلى أنها دخلت علاقة حب، وستتزوج خلال الفترة المقبلة.

وسألها رامز عن المهنة المحببة إليها هل هي التمثيل أم البرامج أم خبيرة التغذية؟.، لترد قائلة:"أي حاجة تجيب فلوس ندوس، حتى لو أوبر فلوسه أكثر من التمثيل أشتغل أوبر".