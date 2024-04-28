بسمة وهبة تكذّب ميار الببلاوي وتوجه رسالة للشيخ الأزهري (فيديو)

نفت الإعلامية المصرية بسمة وهبة أن تكون قامت بتحريف تصريحات مواطنتها الإعلامية ميار الببلاوي أو التلاعب بها عبر المونتاج، حين استضافتها في برنامج "العرافة" الذي قدمته في موسم رمضان الماضي.

وأثارت الحلقة جدلًا واسعًا مؤخرًا حين اتهم الشيخ الأزهري محمد أبو بكر "الببلاوي" بممارسة الزنا استنادًا إلى قولها في "العرافة" إنها تطلقت من زوجها وعادت إليه 11 مرة، معتبرًا أن الرجوع كان باطلًا وبالتالي المعاشرة كانت "غير شرعية".

وتساءلت بسمة وهبة في فيديو بثته خلال الساعات الماضية عبر حسابها على "إنستغرام" عن السبب الذي جعل "ميار" تنتظر كل هذه المدة لتدعي أن تصريحاتها تم التلاعب بها، مؤكدة أن هجوم الشيخ الأزهري هو ما جعل الأخيرة تحاول التنصل مما قالته بأي صورة.

وأكدت بسمة وهبة أنها استجابت لطلبات "الببلاوي" بعد انتهاء تسجيل الحلقة بحذف بعض المقاطع من الحلقة، التي وجدت أنها تسرعت فيها ومن المحتمل أن تثير مشكلات.

وأضافت بسمة أنها تحب مؤسسة الأزهر الشريف حبًّا جمّا لكنها تختلف مع الشيخ الأزهري الذي اتهم "الببلاوي" بالزنا، مؤكدة أن تصريحاته لا تتفق مع المنهج النبوي الشريف، ولا تليق بالخطاب الديني المعتدل.