بريطانيا.. قانون جديد لحماية الشباب من مخاطر الإنترنت

قال تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز"، إن الحكومة البريطانية تسعى لحماية الشباب من المحتوى الضار وضمان سلامتهم في عالم الإنترنت، بتطبيقها قانونا جديدا يهدف لجعل المملكة المتحدة أكثر الأماكن الآمنة في العالم اتصالاً بالإنترنت.

ويعمل القانون، بحسب الصحيفة، من خلال الضغط على شركات التكنولوجيا لاتخاذ الخطوات اللازمة لضمان السلامة عبر الإنترنت، وهي خطوة جريئة، قوبلت باهتمام كبير من بلدان أخرى، رغم أنها استغرقت وقتًا طويلًا ونجاحها لا يزال غير مؤكد.

قانون السلامة على الإنترنت

ولفتت الصحيفة إلى أن قانون السلامة على الإنترنت في المملكة المتحدة، والذي أصبح قانونًا في شهر أكتوبر الماضي، بعد خمس سنوات من إطلاقه، يفوق الجهود التي تبذلها العديد من الديمقراطيات الأخرى في العالم، بما في ذلك قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، لحماية الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، ما يجعله رائدًا في وضع أسس معيارية أعلى لحماية الشباب على الإنترنت مقارنة بالتدابير الحالية المعمول بها في البلدان الأخرى.