السبب وراء حريق مستشفى غاندي المروع في إيران (فيديو)

كشف بدرام باك آيين المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، السبب وراء الحريق المروع الذي اندلع داخل مستشفى "غاندي" في إيران.

وقال أيين في تصريح أولي: "وفق المعلومات الأولية فإن الحريق بدأ من المطبخ وامتد إلى مناطق أخرى" قبل أن يأتي على معظم طبقات المبنى.

وأضاف أنه "تم نقل 85 مريضًا من مستشفى غاندي إلى المراكز الطبية القريبة" بعد تعرضه للحريق، وسط محاولات من رجال الإطفاء للسيطرة على النيران.

وأشار إلى أنه "تم إيواء عدد من المرضى الذين كانت حالتهم مستقرّة في فندق قريب من المستشفى حتى يتم تحويلهم إلى مستشفى آخر".

في ذات الإطار، أعلن العقيد عبدالوهاب حسنوند قائد المنطقة الثالثة في طهران، عن إخلاء المباني المحيطة بالمستشفى تخوفاً من تمدد الحريق، مشيراً إلى أن فرق الإطفاء تكافح لإخماد الحريق.

وقال بابك يكتا برست المتحدث باسم منظمة الطوارئ الإيرانية: "المستشفى يحترق بأكمله ونحن في حالة تأهب، مضيفاً: "للأسف المستشفى لم يقدم لنا أي معلومات عن عدد المصابين جراء الحادث".

وأردف قائلاً: "في الساعة 6:30 مساءً، وصلنا خبر الحريق في مستشفى غاندي وعندما تواصلنا معهم تم إبلاغنا من إدارة المستشفى بوجود حريق صغير على سطح المستشفى ونحن نعمل على إخماده".