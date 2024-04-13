لماذا ترفض رانيا يوسف زواج ابنتيها قبل سن الثلاثين؟

كشفت الفنانة رانيا يوسف عن رفضها زواج ابنتيها في سن مبكرة، كما حدث معها؛ إذ تزوجت للمرة الأولى وهي صغيرة للغاية، مشيرة إلى أنها ترى أنه من الأنسب لابنتيها ألا ترتبطا قبل سن الثلاثين.

وقالت في لقاء مع برنامج "مساء DMC" الذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه على فضائية، إنه لو تقدم أحدهم لخطبة إحدى ابنتيها فستظل متمسكة برأيها حول السن المناسبة للزواج والمقدرة بالثلاثين، لكنها ستترك لهما حرية الاختيار بشرط أن تبلغا سن الـ 21 عاما.