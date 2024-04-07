رحيل عميد سيرك الفروسية أليكسي غروس (صور)

توفي السبت في باريس عن 75 عامًا أليكسي غروس، أحد روّاد سيرك الفروسية في فرنسا وخارجها، بعد تعرضه لأزمة قلبية، على ما أفاد مكتبه الإعلامي.

وأوضح المصدر نفسه أن أليكسي غروس الذي كان عميد فرقة سيرك تحمل اسم عائلته، تعود نشأتها الأساسية إلى العام 1868، فارق الحياة صباح السبت في أحد مستشفيات باريس، مشيرًا إلى أن مراسم تشييعه تقام في العاصمة الفرنسية الخميس الـ11 من أبريل الجاري.

وتعود بدايات عائلة أليكسي غروس في مجال السيرك، بحسب موقع الفرقة الإلكتروني، إلى "زواج شارل غروس الذي كان يعمل في مجال صقل الحجارة وماريا مارتينيتي، وهي سليلة عائلة من ساسة الخيل والبهلوانيين كانت تملك خيمة سيرك خاصة بها منذ خمسينيات القرن التاسع عشر، عام 1868".