رحيل عميد سيرك الفروسية أليكسي غروس (صور)
توفي السبت في باريس عن 75 عامًا أليكسي غروس، أحد روّاد سيرك الفروسية في فرنسا وخارجها، بعد تعرضه لأزمة قلبية، على ما أفاد مكتبه الإعلامي.
وأوضح المصدر نفسه أن أليكسي غروس الذي كان عميد فرقة سيرك تحمل اسم عائلته، تعود نشأتها الأساسية إلى العام 1868، فارق الحياة صباح السبت في أحد مستشفيات باريس، مشيرًا إلى أن مراسم تشييعه تقام في العاصمة الفرنسية الخميس الـ11 من أبريل الجاري.
وتعود بدايات عائلة أليكسي غروس في مجال السيرك، بحسب موقع الفرقة الإلكتروني، إلى "زواج شارل غروس الذي كان يعمل في مجال صقل الحجارة وماريا مارتينيتي، وهي سليلة عائلة من ساسة الخيل والبهلوانيين كانت تملك خيمة سيرك خاصة بها منذ خمسينيات القرن التاسع عشر، عام 1868".
ورسّخت العائلة تخصصها في مجال الفروسية مع الوقت، وأعطاها أليكسي غروس المنتمي إلى الجيل الرابع منها دفعًا جديدًا من خلال إنشاء موقع "سيرك آن لانسيين" Cirque à l'Ancienne للعروض عام 1974.
وأدى هذا السيرك الذي أطلقه مع الممثلة سيلفيا مونفور، دورًا بارزًا في تجديد فنون السيرك.
واعتبر الموقع الإلكتروني للمكتبة الوطنية الفرنسية أن "غروس، من خلال وضعه الحصان في قلب المشروع، مهّد لولادة مسرح زينغارو للفروسية التابع لعائلة بارتاباس عام 1986، ومسرح سانتور عام 1989.
وقُلِّد أليكسي غروس المولود في الـ23 من أبريل 1944 وسامَي الفنون والآداب وجوقة الشرف من رتبة فارس.
وتولى أليكسي إدارة السيرك وهو في السابعة والعشرين، وكان يعاونه في فرقته Les Folies Gruss عام 1974 خمسة من أفراد عائلته، أصبح عددهم اليوم عشرين.
واحتفلت الفرقة قبل مدة بمرور 50 عامًا على تأسيسها في باريس بعرض مصمم على شكل مسرحية غنائية، ضم 50 حصانًا و25 فنانًا.