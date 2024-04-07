لماذا تقدم المراوح الكهربائية خدمة محدودة أثناء موجات الحر الشديدة؟

مع استمرار موجات الحر في السيطرة على مناطق مختلفة حول العالم، عاد الجدل حول فاعلية المراوح الكهربائية ومحدودية فائدتها التي تقدمها، في حين يتم الاعتماد عليها عادة لتلطيف الجو في الطقس الدافئ، تشير الأبحاث العلمية الحديثة إلى أن المراوح تقدم مساعدة محدودة خلال موجات الحر الشديدة.

وبحسب تقرير نشره موقع "نيوزويك" فإن تصاعد وتيرة وشدة موجات الحر، التي تعزى إلى ظاهرة الاحتباس الحراري، يؤكد الحاجة الملحة لإستراتيجيات التبريد الفعالة في الحفاظ على راحة الإنسان وصحته.

فاعلية محدودة

ويطرح بحث جديد بقيادة الباحث روبرت ميد، من وحدة أبحاث الفسيولوجيا البشرية والبيئية في جامعة أوتاوا، تحديا للفكرة التقليدية الشائعة حول فاعلية المراوح الكهربائية أثناء الحرارة الشديدة.

وباستخدام نموذج التوازن الحراري البشري، قام ميد وفريقه بفحص التطبيق العملي للمراوح في سيناريوهات موجات الحر المختلفة، وخلافًا للاعتقاد الشائع، تشير النتائج التي توصلوا إليها إلى أن المراوح تفشل في تقليل درجة حرارة الجسم الأساسية بشكل كبير في البيئات شديدة الحرارة.

وأوضح ميد أن "المراوح تعمل على تحسين تبخر العرق، لكن هذا التأثير ليس قويًا بما يكفي لخفض درجة حرارة الجسم الداخلية بشكل ملحوظ عندما يكون الجو حارًّا بالفعل (أعلى من 33 إلى 35 درجة مئوية)".

وإضافة إلى ذلك فإن كبار السن، الذين غالبًا ما يعانون من انخفاض استجابة العرق، يحصلون على فوائد تبريد أقل من المراوح.