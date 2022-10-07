"نوبل السلام 2022" للناشط البيلاروسي أليس بيالياتسكي ومنظمتين روسية وأوكرانية

وكانت تقارير صحفية توقعت في وقت سابق أن تتجه الجائزة صوب المعنيين والمناهضين لما يجري في الساحة الأوكرانية.

يذكر أن أليس بيالياتسكي المدافع المخضرم عن حقوق الإنسان بلاروسيا، كان قد حاز على جوائز عدة، من بينها جائزة "هوميني هومو" وجائزة "أندريه ساخاروف"، جائزة "بي آنغر"، وجائزة "فاليسا ليخ" وجائزة "فاتسلاف هافل" لحقوق الإنسان، كما تم سجنه سابقا العام 2011.

وفضلاً عن كونه مدافعا عن حقوق الإنسان، يعتبر بيالياتسكي كاتبا وناشطا سياسيا.

ودخل النشاط السياسي لأول مرة في الثمانينيات وكان عضواً مؤسساً للجبهة الشعبية البيلاروسية، وهو حزب سياسي وحركة ثقافية دافعت عن الديمقراطية بعد انهيار الاتحاد السوفياتي.

وأكثر ما اشتهر به بيالياتسكي بحسب تقارير صحفية، هو عمله في مركز فياسنا لحقوق الإنسان، وهي منظمة غير حكومية مقرها مينسك تأسست عام 1996 لتقديم الدعم للسجناء السياسيين في روسيا البيضاء.