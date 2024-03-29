"ابن خلدون".. فيلسوف التاريخ وعبقري علم الاجتماع

يعد العالم "ابن خلدون"، أحد أعظم العقول التي أنتجتها الحضارة العربية الإسلامية، إذ لم يبخسه الغرب حقه فأطلق عليه ألقابا عديدة منها " فيلسوف التاريخ".

وإذا كان المفكر الفرنسي الشهير أوجست كونت (1798–1853)، هو رائد علم الاجتماع لأنه أول من نظر إلى المجتمع كوحدة قائمة بذاتها وتحكمها قوانين محددة، فإن "ابن خلدون" سبقه إلى ذلك بأكثر من أربعة قرون.

لكن "ابن خلدون"، لم يستخدم مصطلح علم الاجتماع أو "السوسيولوجيا"، بل استخدم مصطلحا آخر شديد الدلالة هو "علم العمران والاجتماع الإنساني".

وولد عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر محمد بن الحسن، الذي سيخلّد لاحقا في سجلات التاريخ باسم "ابن خلدون"، في تونس عام 1332 للميلاد، لأسرة عربية من أصول يمنية، بحسب الرأي الأرجح لدى المصادر التاريخية.

وهاجرت عائلته من إشبيلية عقب سقوط الأندلس إلى شمال أفريقيا، حيث القرب الجغرافي الشديد.

وأظهر "ابن خلدون" في طفولته، شغفا بالمعرفة ونبوغا لافتا في علوم القرآن والتفسير والأحاديث والفقه واللغة.