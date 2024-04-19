ما حقيقة إطلاق صالة رياضية "وفق الشريعة الإسلامية" في بريطانيا؟

نشرت الرياضية البريطانية نجاح حتاحت، مقطعا مصورا لكيفية إنشاء صالة ألعاب رياضية تتوافق مع الشريعة الإسلامية، وذكرت فيه "إنه بدلا من وضع الموسيقى والأغاني يمكن رفع الأذان خمس مرات في اليوم، وإزالة المرايا".

وأثار الفيديو الذي نشرته رافعة الأثقال عبر حساباتها في شبكات التواصل الاجتماعي الجدل بعد قولها "بما إن المسلمين سيطروا على أوروبا.. حان الوقت لأن تصبح الصالات الرياضية أكثر ملاءمة للأغلبية من المسلمين".

وأضافت أنه يجب التأكد من توافق الملابس في هذه الصالات مع أحكام الإسلام والاستغناء عن السراويل القصيرة للرجال.