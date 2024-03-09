تشيكية على عرش الجمال العالمي.. ووصيفتها الأولى لبنانية (صور)

توجت ملكة جمال جمهورية تشيكيا كريستينا بيشكوفا بلقب ملكة جمال العالم للعام 2024، بينما حلّت ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون وصيفة أولى في ختام النسخة 71 من حفل انتخاب ملكة جمال العالم الذي أقيم في الهند.

كما حصلت ياسمينا زيتون حصلت خلال المسابقة أيضاً على لقب ملكة جمال آسيا، حيث تميّزت بإجاباتها على الأسئلة التي طُرحت عليها خلال المسابقة بالإضافة إلى أناقتها.

وظهرت ياسمينا بثوب باللون الأزرق الملكي وبإطلالة باللون الزهري بالإضافة إلى الزي الهندي الذي ظهرت به على غرار باقي المُتسابقات تماشياً مع البلد المُضيف.