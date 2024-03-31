جواد سعودي يهدي مالكه فوزا بـ 7 ملايين دولار (فيديو)

وحصد الجواد "لوريل ريفر" المملوك لمزرعة "جودمونت" المملوكة للأمير السعودي الراحل، خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن، الجائزة الكبرى في السباق، وقيمتها نحو 7 ملايين دولار، حيث تم تتويج فارسه "تاج أوشي" ومدربه "بوبات سيمار".

والجواد "لوريل ريفر" هو واحد من ثلاثة خيول سعودية مشاركة في السباق الختامي الذي يشارك فيه 12 خيلاً، فقد شارك الجواد "سينور بوسكادور" حامل كأس السعودية الخامس، والذي كان مرشحاً قوياً لحسم البطولة لصالحه، بجانب الحصان السعودي الثالث "ديفنديد".

وتبلغ مجموع جوائز الشوط الختامي 12 مليون دولار، يتم توزيعها على أول 8 متسابقين في ترتيب الوصول، فيما تبلغ جائزة المركز الثاني 2.4 مليون دولار، والثالث 1.2 مليون دولار، والرابع 600 ألف دولار.

وتبلغ مجموع جوائز كل أشواط البطولة التسعة، نحو 30.5 مليون دولار، تنافس عليها أفضل وأقوى الخيول عالمياً، وعددها 120 خيلاً من 14 دولة تمثل أبرز مزارع الخيول في العالم.