نيقولا معوض: علاقاتي العاطفية مع اللبنانيات "فاشلة" (فيديو)
قال الفنان نيقولا معوض، إنه من واقع تجربته الشخصية لاحظ أن علاقاته العاطفية مع اللبنانيات لم يحالفها النجاح.
وبين في لقاء مع برنامج "تفاعلكم"، الذي يبث على قناة "العربية"، وتقدمه الإعلامية سارة دندراوي، أنه دخل علاقة عاطفية مع فتاة تنتمي إلى ديانة أخرى، لكن العلاقة لم يُكتب لها النجاح لأسباب بعيدة عن اختلاف الديانة.
وأكد الفنان نيقولا أن الزواج من صاحبة جنسية أخرى يتضمن العديد من المزايا منها الانفتاح على ثقافة أخرى ومنح شيء من الثراء الثقافي لدى الأولاد، الذين ينتمي والداهما إلى جنسيتين مختلفتين.
ولفت إلى أن نجوميته تأخرت؛ وذلك بسبب تأخر اتجاهه إلى مصر ومشاركته في الفن المصري على نطاق واسع، مؤكدًا أن القاهرة منحته الأضواء والشهرة.
واعتبر الفنان نيقولا نفسه حاليا من نجوم الفن بمصر، ويرفض اتهام البعض له بأنه لا يتقن اللهجة المصرية، كما بين أن أبرز عيوب الدراما اللبنانية أنها لا تتعرض لمشكلات المجتمع اللبناني الحقيقية.
وعن مشاركته في أعمال عالمية، شدد على أنه لا يعتبر نفسه نجما عالميا ولكنه نجم عربي له مشاركات عالمية، موضحًا أنه ليس فخورا بـ"العري"، الذي قدمه في فيلم عالمي، ولكنه فخور بأن المشهد خرج بلمسات جمالية جعلته بعيدا عن الابتذال.