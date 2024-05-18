نيقولا معوض: علاقاتي العاطفية مع اللبنانيات "فاشلة" (فيديو)

وأكد الفنان نيقولا أن الزواج من صاحبة جنسية أخرى يتضمن العديد من المزايا منها الانفتاح على ثقافة أخرى ومنح شيء من الثراء الثقافي لدى الأولاد، الذين ينتمي والداهما إلى جنسيتين مختلفتين.

ولفت إلى أن نجوميته تأخرت؛ وذلك بسبب تأخر اتجاهه إلى مصر ومشاركته في الفن المصري على نطاق واسع، مؤكدًا أن القاهرة منحته الأضواء والشهرة.

واعتبر الفنان نيقولا نفسه حاليا من نجوم الفن بمصر، ويرفض اتهام البعض له بأنه لا يتقن اللهجة المصرية، كما بين أن أبرز عيوب الدراما اللبنانية أنها لا تتعرض لمشكلات المجتمع اللبناني الحقيقية.