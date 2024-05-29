سباق سنوي "خطير" يجتذب الآلاف في بريطانيا (صور)

وكانت الفعالية في السابق حدثاً تقليدياً شعبياً يشارك فيه مواطنون من قرية "بروكورث"، قبل أن يتحول حالياً إلى حدث عالمي يشارك فيه حتى السياح.

ويشارك في السباق المئات من الرجال والنساء والأطفال، حيث ينقسم إلى 6 مراحل، 4 منها للرجال، ومرحلة للنساء وأخرى للأطفال.

ويفوز بالسباق، الذي حضره نحو 5 آلاف شخص هذا العام، وفق صحيفة "الغارديان"، أول من يصل من المتسابقين إلى أسفل التل ويحصل بالتالي على قرص الجبن.