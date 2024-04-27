"تهدد خصوصيتك".. معلومات صادمة عن تطبيقات المواعدة

إذا كنت من محبي تطبيقات المواعدة فعليك الحذر من الآن، فقد كشف بحث جديد معلومات صادمة متعلقة بخصوصية مستخدميها، ليؤكد أن 80% من تلك التطبيقات "قد تشارك المعلومات الشخصية، أو تبيعها لشركات الإعلانات".

صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، ذكرت أن باحثين في مشروع "Privacy Not Included" أو "الخصوصية ليست متاحة" التابع لمؤسسة "موزيلا"، راجعوا أكثر من 25 تطبيق مواعدة بالاعتماد على ممارسات المستخدمين وسجلات تتبع البيانات.

ومنح الباحثون 22 من هذه التطبيقات، مثل "تندر" و"غرندر" و"أوكيوبد"، علامة تحذيرية مفادها أن "الخصوصية غير متوفرة".