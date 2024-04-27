"تهدد خصوصيتك".. معلومات صادمة عن تطبيقات المواعدة
إذا كنت من محبي تطبيقات المواعدة فعليك الحذر من الآن، فقد كشف بحث جديد معلومات صادمة متعلقة بخصوصية مستخدميها، ليؤكد أن 80% من تلك التطبيقات "قد تشارك المعلومات الشخصية، أو تبيعها لشركات الإعلانات".
صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، ذكرت أن باحثين في مشروع "Privacy Not Included" أو "الخصوصية ليست متاحة" التابع لمؤسسة "موزيلا"، راجعوا أكثر من 25 تطبيق مواعدة بالاعتماد على ممارسات المستخدمين وسجلات تتبع البيانات.
ومنح الباحثون 22 من هذه التطبيقات، مثل "تندر" و"غرندر" و"أوكيوبد"، علامة تحذيرية مفادها أن "الخصوصية غير متوفرة".
وذكرت زوي ماكدونالد الباحثة التي عملت في المشروع، أن هذه العلامة التحذيرية تعني "ضرورة الابتعاد" عن هذه التطبيقات.
ووجد باحثو "موزيلا" أن 80% من التطبيقات التي راجعوها قد تشارك معلوماتك الشخصية، أو تبيعها لشركات الإعلانات.
وبحسب البحث الذي أجري، فإن هذه التطبيقات تجمع "معلومات حساسة" عن مستخدميها، بما في ذلك انتماؤهم السياسي وعضوياتهم في النقابات المختلفة و"تفضيلاتهم وتجاربهم الجنسية".
وأوضحت ماكدونالد: "جمع بعض هذه التطبيقات معلومات حول التجارب الجنسية للمستخدمين كان أمرا جديدا بالنسبة لفريقنا".